Названа кількість авокадо на день, яка дозволить прожити довше

Скільки треба їсти авокадо для довгого життя?

Серед багатьох так званих суперпродуктів авокадо часто виходить на перше місце. Цей кремово-зелений фрукт став основним продуктом страв у всьому світі, з’являючись у тостах, смузі, салатах тощо.

Але окрім його популярності, нещодавні дослідження показують, що споживання авокадо щодня дає переваги, які перевищують смак.

Один авокадо середнього розміру наповнений необхідними поживними речовинами. Він багатий корисними для серця мононенасиченими жирами, зокрема олеїновою кислотою, яка відома своєю захисною дією на здоров’я серцево-судинної системи. Крім того, авокадо є чудовим джерелом клітковини. В одному плоді міститься 10 грамів, що підтримує травлення та здоров’я кишечника.

Які вітаміни та мінерали містяться в авокадо

вітамін К

вітамін Е

вітамін С

кілька вітамінів групи В, включаючи фолієву кислоту

калій - в авокадо його набагато більше, ніж у бананах

Чому авокадо допоможе прожити довше?

Високий вміст калію в них допомагає регулювати артеріальний тиск, балансуючи рівень натрію в організмі. Підтримка нормальної ваги є ще одним ключовим фактором довголіття, і авокадо підтримує це. Воно сприяє ситості, зменшуючи ймовірність переїдання.

Крім того, регулярне вживання авокадо пов’язане зі зниженням ризику хронічних захворювань, включаючи діабет, рак і запальні захворювання, які значно впливають на тривалість життя.

Корисні жири в авокадо також сприяють когнітивній функції, зберігаючи структуру та функцію нейронів. Навіть шкіра отримує користь завдяки вітаміну Е та вітаміну С, які підвищують еластичність і підтримують відновлення, допомагаючи уповільнити ознаки старіння.