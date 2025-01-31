Названо количество авокадо в день, которое позволит прожить дольше

Сколько надо есть авокадо для долгой жизни?

Среди многих так называемых суперпродуктов авокадо часто выходит на первое место. Этот кремово-зеленый фрукт стал основным продуктом блюд во всем мире, появляясь в тостах, смузи, салатах и тому подобное.

Но кроме его популярности, недавние исследования показывают, что потребление авокадо ежедневно дает преимущества, которые превышают вкус.

Один авокадо среднего размера наполнен необходимыми питательными веществами. Он богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами, в частности олеиновой кислотой, которая известна своим защитным действием на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, авокадо является прекрасным источником клетчатки. В одном плоде содержится 10 граммов, что поддерживает пищеварение и здоровье кишечника.

Какие витамины и минералы содержатся в авокадо

витамин К

витамин Е

витамин С

несколько витаминов группы В, включая фолиевую кислоту

калий - в авокадо его гораздо больше, чем в бананах

Почему авокадо поможет прожить дольше?

Высокое содержание калия в них помогает регулировать артериальное давление, балансируя уровень натрия в организме. Поддержание нормального веса является еще одним ключевым фактором долголетия, и авокадо поддерживает это. Оно способствует сытости, уменьшая вероятность переедания.

Кроме того, регулярное употребление авокадо связано со снижением риска хронических заболеваний, включая диабет, рак и воспалительные заболевания, которые значительно влияют на продолжительность жизни.

Полезные жиры в авокадо также способствуют когнитивной функции, сохраняя структуру и функцию нейронов. Даже кожа получает пользу благодаря витамину Е и витамину С, которые повышают эластичность и поддерживают восстановление, помогая замедлить признаки старения.