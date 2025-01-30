Найкращі продукти, які потрібно їсти, якщо ви хочете дожити до 100 років та бути у формі

Ви хочете довго жити та залишатися у прекрасній формі? Для цього треба обирати продукти, які сприяють зниженню ваги та підтримують здоров'я.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте про основні групи продуктів, які треба вживати для довголіття і гарногь тіла.

Високоволокнисті продукти

Продукти, багаті на клітковину, допомагають відчувати ситість довше, що зменшує ймовірність переїдання. До таких продуктів належать:

Цільнозернові крупи (овес, кіноа, коричневий рис)

Бобові (квасоля, нут, сочевиця)

Овочі та фрукти (особливо ті, що споживаються зі шкіркою)

Дослідження показують, що збільшення споживання клітковини на 10 г на день може призвести до втрати ваги на 2,2 кг за шість місяців.

Білкові продукти

Білок сприяє відчуттю ситості та підтримує м'язову масу під час схуднення. Рекомендується включати в раціон:

Пісне м'ясо (куряча грудка, індичка)

Риба та морепродукти

Яйця

Молочні продукти з низьким вмістом жиру

Рослинні джерела білка (тофу, темпе)

Здорові жири

Незважаючи на те, що жири калорійні, вони необхідні для нормального функціонування організму. Обирайте ненасичені жири, які містяться в:

Авокадо

Горіхах та насінні

Оливковій олії

Жирній рибі (лосось, скумбрія)

Продукти з низьким глікемічним індексом

Такі продукти допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що зменшує відчуття голоду. До них належать:

Бобові

Цільнозернові продукти

Більшість овочів

Вода

Іноді відчуття спраги можна сплутати з голодом. Підтримання належного рівня гідратації допомагає контролювати апетит. Спробуйте випивати склянку води перед їжею, щоб зменшити кількість споживаної їжі.

Пам'ятайте, що ключ до успішного схуднення - це збалансований раціон, який включає різноманітні продукти, фізична активність та здорові звички. Завжди консультуйтеся з фахівцем перед внесенням значних змін у свій раціон або режим тренувань.