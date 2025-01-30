Найкращі продукти, які потрібно їсти, якщо ви хочете дожити до 100 років та бути у формі
Ви хочете довго жити та залишатися у прекрасній формі? Для цього треба обирати продукти, які сприяють зниженню ваги та підтримують здоров'я.
В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте про основні групи продуктів, які треба вживати для довголіття і гарногь тіла.
Високоволокнисті продукти
Продукти, багаті на клітковину, допомагають відчувати ситість довше, що зменшує ймовірність переїдання. До таких продуктів належать:
- Цільнозернові крупи (овес, кіноа, коричневий рис)
- Бобові (квасоля, нут, сочевиця)
- Овочі та фрукти (особливо ті, що споживаються зі шкіркою)
Дослідження показують, що збільшення споживання клітковини на 10 г на день може призвести до втрати ваги на 2,2 кг за шість місяців.
Білкові продукти
Білок сприяє відчуттю ситості та підтримує м'язову масу під час схуднення. Рекомендується включати в раціон:
- Пісне м'ясо (куряча грудка, індичка)
- Риба та морепродукти
- Яйця
- Молочні продукти з низьким вмістом жиру
- Рослинні джерела білка (тофу, темпе)
Здорові жири
Незважаючи на те, що жири калорійні, вони необхідні для нормального функціонування організму. Обирайте ненасичені жири, які містяться в:
- Авокадо
- Горіхах та насінні
- Оливковій олії
- Жирній рибі (лосось, скумбрія)
Продукти з низьким глікемічним індексом
Такі продукти допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що зменшує відчуття голоду. До них належать:
- Бобові
- Цільнозернові продукти
- Більшість овочів
Вода
Іноді відчуття спраги можна сплутати з голодом. Підтримання належного рівня гідратації допомагає контролювати апетит. Спробуйте випивати склянку води перед їжею, щоб зменшити кількість споживаної їжі.
Пам'ятайте, що ключ до успішного схуднення - це збалансований раціон, який включає різноманітні продукти, фізична активність та здорові звички. Завжди консультуйтеся з фахівцем перед внесенням значних змін у свій раціон або режим тренувань.
До речі, названо фрукт, який категорично не можна їсти при головному болі.
Також ми писали про недооцінений сік, який прискорить метаболізм і допоможе швидко худнути.
В матеріалі використані джерела - The Sun, Mirror.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.