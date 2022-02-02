Названо категорію українців, яким вдвічі підвищать пенсію

В Україні у 2022 році очікується одразу кілька етапів підвищення пенсій. Зокрема, у березні відбудеться індексація виплат. Після цього збільшення виплат отримають військові пенсіонери.

Про це пише "На пенсії".

На скільки зростуть виплати

Так, середня надбавка становитиме близько 700 гривень.

Зазначається, що учасникам бойових дій виплати мають перерахувати двічі. До того ж розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Суму обчислюють виходячи з 25% його значення. У грудні 2021 року прожитковий мінімум збільшився до 1934 гривень, тому надбавка становила 483 гривні та 50 копійок.

У липні в Кабміні мають намір збільшити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 2027 гривень. В результаті надбавка зросте до 506 гривень 75 копійок. А от наступне підвищення заплановано на грудень 2022 року.

Окрім того, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшиться до 2093 гривень. До того за ним зросте і розмір надбавки, а саме до 523 гривень 25 копійок.

Додамо, що з 1 січня 2022 року в Україні змінилися умови виходу на пенсію за віком. Зокрема, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати не менше 29 років страхового стажу.

А для виходу на пенсію в 63 роки потрібно, щоб страховий стаж становив від 19 до 29 років.