Названа категорія людей, яким не варто зловживати фруктами: про кого мова

Відомо, що фрукти містять велику кількість цукру - фруктози. І він може бути таким самим шкідливим, як і той, що в солодощах і газованих напоях. Насамперед може розвинутися непереносність фруктози та, як результат, організм не зможе нормально всмоктувати її. Це називається мальабсорбція фруктози.
Як визначити її в себе, розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.
Фруктоза - це простий цукор, який ми отримуємо переважно з фруктів і деяких овочів. Якщо ви споживаєте фруктозу та відчуваєте проблеми з травленням, у вас може бути порушення всмоктування фруктози.
"Окрім фруктози, подібний вплив також мають фруктани. Непереносність фруктану може співіснувати з порушенням всмоктування фруктози або бути основною причиною симптомів", - зазначає фахівець.
Серед причин вона відзначає такі:
Симптомами непереносності фруктози є:
"Крім того, є докази того, що порушення всмоктування фруктози пов'язане з розладами настрою та депресією. Нещодавно одне дослідження припустило, що мальабсорбція фруктози була пов'язана зі зниженням рівня триптофану, який відіграє велику роль у розвитку депресивних розладів", - пояснює лікар.
Для початку варто виключити цукор із раціону. Після цього варто визначити продукти з високим вмістом фруктози в раціоні та виключити лише їх на період загострення.
Нижче наведено перелік продуктів, в яких міститься фруктоза:
Продукти із вмістом фруктози (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)
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