Названа категория людей, которым не стоит злоупотреблять фруктами: о ком речь

Важные сигналы организма

Фруктоза - это простой сахар, который мы получаем преимущественно из фруктов и некоторых овощей. Если вы потребляете фруктозу и испытываете проблемы с пищеварением, у вас может быть нарушение всасывания фруктозы.

"Помимо фруктозы, подобное влияние также оказывают фруктаны. Непереносимость фруктана может сосуществовать с нарушением всасывания фруктозы или быть основной причиной симптомов", - отмечает специалист.



Среди причин она отмечает следующие:

наследственные энзимопатии

дисбаланс полезных и вредных бактерий в кишечнике

большое потребление рафинированной и обработанной пищи

имеющиеся хронические заболевания кишечника

воспаление

стресс

Симптомами непереносимости фруктозы являются:

тошнота

метеоризм

боль в животе

диарея

рвота

хроническая усталость

нарушение всасывания некоторых питательных веществ, таких как железо

"Кроме того есть доказательства того, что нарушение всасывания фруктозы связано с расстройствами настроения и депрессией. Недавно одно исследование предположило, что мальабсорбция фруктозы была связана со снижением уровня триптофана, который играет большую роль в развитии депрессивных расстройств", - поясняет врач.

Что делать, если вам плохо после фруктов

Для начала следует исключить сахар из рациона. После этого следует определить продукты с высоким содержанием фруктозы в рационе и исключить только их на период обострения.

Ниже приведен перечень продуктов, в которых содержится фруктоза:

Продукты с содержанием фруктозы (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)