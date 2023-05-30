Названа категория людей, которым не стоит злоупотреблять фруктами: о ком речь

Известно, что фрукты содержат большое количество сахара - фруктозы. И он может быть точно так же вреден, как и тот, что в сладостях и газированных напитках. Прежде всего, может развиться непереносимость фруктозы и, как результат, организм не сможет нормально всасывать ее. Это называется мальабсорбцией фруктозы.
Как определить ее у себя, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.
Фруктоза - это простой сахар, который мы получаем преимущественно из фруктов и некоторых овощей. Если вы потребляете фруктозу и испытываете проблемы с пищеварением, у вас может быть нарушение всасывания фруктозы.
"Помимо фруктозы, подобное влияние также оказывают фруктаны. Непереносимость фруктана может сосуществовать с нарушением всасывания фруктозы или быть основной причиной симптомов", - отмечает специалист.
Среди причин она отмечает следующие:
Симптомами непереносимости фруктозы являются:
"Кроме того есть доказательства того, что нарушение всасывания фруктозы связано с расстройствами настроения и депрессией. Недавно одно исследование предположило, что мальабсорбция фруктозы была связана со снижением уровня триптофана, который играет большую роль в развитии депрессивных расстройств", - поясняет врач.
Для начала следует исключить сахар из рациона. После этого следует определить продукты с высоким содержанием фруктозы в рационе и исключить только их на период обострения.
Ниже приведен перечень продуктов, в которых содержится фруктоза:
Продукты с содержанием фруктозы (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)
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