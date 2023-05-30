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Названа категория людей, которым не стоит злоупотреблять фруктами: о ком речь

Почему может развиться непереносимость фруктов (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Известно, что фрукты содержат большое количество сахара - фруктозы. И он может быть точно так же вреден, как и тот, что в сладостях и газированных напитках. Прежде всего, может развиться непереносимость фруктозы и, как результат, организм не сможет нормально всасывать ее. Это называется мальабсорбцией фруктозы.

Как определить ее у себя, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.

Важные сигналы организма

Фруктоза - это простой сахар, который мы получаем преимущественно из фруктов и некоторых овощей. Если вы потребляете фруктозу и испытываете проблемы с пищеварением, у вас может быть нарушение всасывания фруктозы.

"Помимо фруктозы, подобное влияние также оказывают фруктаны. Непереносимость фруктана может сосуществовать с нарушением всасывания фруктозы или быть основной причиной симптомов", - отмечает специалист.

Среди причин она отмечает следующие:

  • наследственные энзимопатии
  • дисбаланс полезных и вредных бактерий в кишечнике
  • большое потребление рафинированной и обработанной пищи
  • имеющиеся хронические заболевания кишечника
  • воспаление
  • стресс

Симптомами непереносимости фруктозы являются:

  • тошнота
  • метеоризм
  • боль в животе
  • диарея
  • рвота
  • хроническая усталость
  • нарушение всасывания некоторых питательных веществ, таких как железо

"Кроме того есть доказательства того, что нарушение всасывания фруктозы связано с расстройствами настроения и депрессией. Недавно одно исследование предположило, что мальабсорбция фруктозы была связана со снижением уровня триптофана, который играет большую роль в развитии депрессивных расстройств", - поясняет врач.

Что делать, если вам плохо после фруктов

Для начала следует исключить сахар из рациона. После этого следует определить продукты с высоким содержанием фруктозы в рационе и исключить только их на период обострения.

Ниже приведен перечень продуктов, в которых содержится фруктоза:

Продукты с содержанием фруктозы (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)

Раньше мы рассказывали, какой фрукт эффективно снижает уровень холестерина в организме.

Читайте также, какие фрукты и овощи не нужно чистить.

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