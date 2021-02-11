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Названа группа людей, наиболее уязвимых к коронавирусу

Автор: Светлана Мащенко

Некоторые люди более уязвимы к коронавирусу и осложнениям болезни. Ученые пришли к выводу, что когнитивные расстройства дают больший риск госпитализации и летального исхода.

Об этом пишет The Journal of the Alzheimer's Association.

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Речь идет о пациентах с деменцией (приобретенным слабоумием), в частности с самым распространенным типом расстройства - болезнью Альцгеймера. Ученые говорят, что люди с подобными недугами вероятнее всего будут госпитализированы с осложнениями коронавируса.

Так, в Западном резервном университете Кейса было проанализировано данные карт почти 62 миллионов американцев с февраля по август 2020-го. Из 15 770 пациентов с коронавирусом у 810 была деменция.

Ученые пришли к выводу, что люди с приобретенным слабоумием в два раза чаще заражаются коронавирусом, чем те, кто не имеет такого диагноза. Кроме того пациенты с деменцией чаще умирают от осложнений коронавируса.

Риск госпитализации таких пациентов составляет около 59%, а риск смерти увеличивается до 20%.

Кроме того была выявлена и расовая связь. Оказалось, что темнокожие пациенты с деменцией рискуют еще больше, чем светлокожие с таким же расстройством.

"Факторы риска подхватить коронавирус, которые также являются таковыми для возникновения деменции (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, астма, хроническое заболевание почек), действительно способствовали высокому риску COVID-19 у пациентов с деменцией. Это исследование подчеркивает необходимость защиты таких людей", - заявили ученые.

Ранее ученые также определили, что у коронавируса есть расовые различия. И представители некоторых этнических групп более подвержены осложнениям.

Кроме того, у детей выявили симптом COVID-19, который легко спутать другой болезнью.

Также эксперты назвали способ ношения маски, который дает двойную защиту от коронавируса.

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