Названа група людей, найбільш уразливих до коронавірусу

Йдеться про пацієнтів з деменцією (придбаним недоумством), зокрема з найпоширенішим типом розладу - хворобою Альцгеймера. Вчені кажуть, що люди з подібними недугами найімовірніше будуть госпіталізовані з ускладненнями коронавірусу.

Так, у Західному резервному університеті Кейса було проаналізовано дані карт майже 62 мільйонів американців з лютого по серпень 2020-го. З 15 770 пацієнтів з коронавірусом у 810 була деменція.

Вчені прийшли до висновку, що люди з придбаним недоумством у два рази частіше заражаються коронавірусом, ніж ті, хто не має такого діагнозу. Крім того, пацієнти з деменцією частіше вмирають від ускладнень коронавірусу.

Ризик госпіталізації таких пацієнтів становить близько 59%, а ризик смерті збільшується до 20%.

Крім того, було виявлено і расовий зв'язок. Виявилося, що темношкірі пацієнти з деменцією ризикують ще більше, ніж світлошкірі з таким же розладом.

"Фактори ризику підхопити коронавірус, які також є такими для виникнення деменції (наприклад, серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу, ожиріння, астма, хронічне захворювання нирок), дійсно сприяли високому ризику COVID-19 у пацієнтів з деменцією. Це дослідження підкреслює необхідність захисту таких людей", - заявили вчені.