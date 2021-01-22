У детей выявили симптом COVID-19, который можно спутать другой болезнью

У детей выявили новый симптом коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

У детей выявили симптом коронавируса, который можно перепутать с другим распространенным заболеванием. Речь идет о сыпи, которая бывает похожа на аллергическую реакцию.

Так, по информации сайта BBC, о таком симптоме заговорили в Великобритании после того, как о нем "раструбила" медсестра Джейд Робертс из города Бери-Сент-Эдмундс (Саффолк).

У ее полуторагодовалого сына был диагностирован коронавирус. На болезнь указал тест, но женщина раньше заметила у ребенка сыпь, похожую на аллергическую крапивницу.

"Когда появилась сыпь, мне в голову не приходил Ковид. Красные пятна озадачили и терапевта, который подумал, что это скорее всего аллергическая реакция", - рассказывает женщина.

Медсестра все же решила провести тест на коронавирус. И когда получила положительный результат, поделилась фотографиями сыпи сына на Facebook. Тогда к ней обратилось множество других родителей, которые рассказали про аналогичный опыт.

"Сначала сыпь проявлялась, как крапивница, и была мягкой на ощупь. У сына появился насморк, а затем сыпь распространилась на щеки, уши, колени и живот", - сообщила женщина.

Напомним, что основными симптомами коронавируса являются: высокая температура, сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

Однако исследование испанских врачей показало, что у некоторых пациентов с диагнозом COVID-19 обнаруживаются высыпания, в том числе и на пальцах ног.

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