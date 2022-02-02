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Названа головна небезпека телевізора для людей середнього віку

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Середа 02 лютого 2022 10:45
Названа головна небезпека телевізора для людей середнього віку Чому шкідливий перегляд телевізора (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та виявили, що перегляд телевізора в середньому віці може підвищити ризик утворення тромбів. Зокрема, варто робити невеличку зарядку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Шкідливість телевізора

Так, ризик утворення тромбів збільшується у тих, хто дивиться телевізор більш як чотири години на день, у порівнянні з людьми, які проводять перед екраном дві з половиною години або менше.

За словами експертів Брістольського університету, шанувальникам телевізорів варто замислитися над використанням велотренажера. Все тому, що ризик хвороби пояснюється тим, що тривалі періоди бездіяльності дозволяють крові накопичуватися в кінцівках та утворювати тромби.

До того, саме із цієї причини авіапасажирам рекомендують часто рухатися на далекомагістральних рейсах.

До того вчені кажуть, що навіть фізично активні люди схильні до ризику утворення тромбів. Також люди, які багато дивляться телевізор, як правило, їдять нездорову їжу. А це може призвести, як до ожиріння, так і до високого кров'яного тиску.

Окрім того, існує й альтернативне часопроведення, окрім споглядання телевізора:

  • Провести час у бібліотеці. Зараз читальні зали пустують, тому можна з легкістю насолодитись читанням улюбленої книги в повній тиші;
  • Провести час із сім’єю;
  • Прогулянка містом;
  • Можна зайнятись активними видами спорту: футбол, волейбол, плавання чи їзда на велосипеді.

Раніше ми повідомляли, що вчені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором.

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