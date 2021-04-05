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Названа главная опасность чая: в каком виде нельзя употреблять напиток

Автор: Светлана Мащенко

Ученые предупредили об опасности чая, который не стоит употреблять в горячем виде, а именно, если температура превышает 60 градусов по Цельсию. Частое употребление напитка может спровоцировать онкологическое заболевание.

Об этом пишет pledgetimes.

Согласно выводам турецких ученых, которые наблюдали за 50 тысячами любителей горячего напитка из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, при регулярном употреблении, повышается риск развития рака пищевода.

А если сочетать горячий чай с холодными продуктами, в пищеводе могут появляться язвы и развиваться гастрит, что также способствует развитию злокачественных новообразований.

Ученые напомнили, что в основном к развитию рака пищевода приводит генетическая предрасположенность.

Тем не менее, горячий чай может стать триггером для того, чтобы процесс стал развиваться.

К триггерным факторам также исследователи отнесли курение и употребление алкоголя.

Отметим, что в 2019 специалисты Американского онкологического общества заявили, что ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 миллилитров разогретого до 60 градусов чая в день.

Ранее ученые рассказали, какие продукты нельзя запивать кофе, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

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