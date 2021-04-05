Названа головна небезпека чаю: в якому вигляді не можна вживати напій

Згідно з висновками турецьких вчених, які спостерігали за 50 тисячами любителів гарячого напою з Туреччини, Китаю, Казахстану, Таджикистану і Узбекистану, при регулярному вживанні, підвищується ризик розвитку раку стравоходу.

А якщо поєднувати гарячий чай з холодними продуктами, в стравоході можуть з'являтися виразки і розвиватися гастрит, що також сприяє розвитку злоякісних новоутворень.

Вчені нагадали, що в основному до розвитку раку стравоходу призводить генетична схильність.

Тим не менш, гарячий чай може стати тригером для того, щоб процес став розвиватися.

До тригерних факторів також дослідники віднесли куріння і вживання алкоголю.

Відзначимо, що в 2019 фахівці Американського онкологічного товариства заявили, що щоденне вживання гарячого чаю підвищує ризик виникнення раку стравоходу на 90%. Для цього достатньо вживати 700 мілілітрів розігрітого до 60 градусів чаю в день.