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В нескольких регионах Испании усилили карантин

Мадрид, Понедельник 19 октября 2020 21:08
В нескольких регионах Испании усилили карантин
Фото: девушка в маске (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Несколько регионов Испании в понедельник, 19 октября, усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

Об этом сообщает Reuters.

Власти северного региона Кастилия и Леон объявили, что в города Бургос и Аранда-де-Дуэро вводят частичный локдаун с вечера 20 октября. Уровень заражения в регионе превысил 500 случаев на 100 тысяч человек.

"Мы находимся в обстоятельствах, подобных мартовским или апрельским", - заявил мэр Бургоса Даниэль де ла Роза.

Регион ввел подобные ограничения в городах Саламанка, Леон и Паленсия на еще прошлой неделе.

Кроме того, Арагон ввел ограничения пропускной способности баров и ресторанов и запретил продажу алкоголя в магазинах между 22:00 и 8:00.

А Каталония, которая на прошлой неделе распорядилась на 15 дней остановить работу баров и ресторанов, заявила круглосуточным компаниям, что им запрещено работать с 22:00 до 7:00.

Напомним, ранее в Мадриде ввели режим повышенной готовности.

Кроме того, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Также Минздрав Испании требовал усилить карантин в Мадриде.

Отметим, что ранее испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

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