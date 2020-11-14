Названа дата похорон легендарного актера Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян умер 14 ноября (фото: kino-teatr.ru)

Стало известно, когда состоится прощание с Арменом Джигарханяном

В ночь с пятницы на субботу, 14 ноября, ушел из жизни легендарный армянский, советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян. Прощание с артистом запланировано на вторник, 17 ноября. Церемонию проведут в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян. Похоронят его на Ваганьковском кладбище.

По словам, руководителя труппой театра Джигарханяна Вячеслава Дьяченко, которого цитирует ТАСС, решение о прощании с актером еще согласовывается.

"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято", - сказал он.

Тем временем товарищ актера Артур Согомонян в комментарии "РИА Новости" уточнил, что Джигарханяна могут похоронить на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью, которая умерла в 23-летнем возрасте.

"Честно говоря, мы не получили все необходимые разрешения еще. Это предварительная информация, сами понимаете сегодняшнюю ситуацию. Если разрешат, то со всеми предосторожностями хотим провести прощание в театре 17 ноября, во вторник, с 12.00 до 14.00. Похоронен он будет на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью", - рассказал Согомонян.

Напомним, утром 14 ноября стало известно, что в Москве умер Армен Джигарханян. Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Также ранее мы писали, что 6 ноября умер легендарный сатирик Михаил Жванецкий на 87-м году жизни - около года назад народному артисту диагностировали рак.