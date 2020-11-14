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Названо дату похорону легендарного актора Армена Джигарханяна

Москва, Субота 14 листопада 2020 14:07
Названо дату похорону легендарного актора Армена Джигарханяна
Армен Джигарханян помер 14 листопада (фото: kino-teatr.ru)
Автор: Styler

Стало відомо, коли відбудеться прощання із Арменом Джигарханяном

В ніч з п'ятниці на суботу, 14 листопада, пішов із життя легендарний вірменський, радянський і російський актор та режисер Армен Джигарханян. Прощання з артистом заплановане на вівторок, 17 листопада. Церемонію проведуть в Московському драматичному театрі, яким керував Джигарханян. Поховають його на Ваганьковському кладовищі.

За словами, керівника трупою театру Джигарханяна В'ячеслава Дяченка, якого цитує ТАСС, рішення щодо прощання із актором ще узгоджується.

"Поки планується провести прощання і похорони 17 листопада. Ще конкретного рішення не прийнято", - сказав він.

Тим часом товариш актора Артур Согомонян в коментарі "РИА Новости" уточнив, що Джигарханяна можуть поховати на Ваганьковському кладовищі, поруч з донькою, котра померла у 23-річному віці.

"Чесно кажучи, ми не отримали всі необхідні дозволи ще. Це попередня інформація, самі розумієте сьогоднішню ситуацію. Якщо дозволять, то з усіма запобіжними заходами хочемо провести прощання в театрі 17 листопада, у вівторок, з 12.00 до 14.00. Похований він буде на Ваганьковському кладовищі, поруч з донькою ", - розповів Согомонян.

Нагадаємо, вранці 14 листопада стало відомо, що у Москві помер Армен Джигарханян. Актор пішов із життя у віці 85 років.

Також раніше ми писали, що 6 листопада помер легендарний сатирик Михайло Жванецький на 87-му році життя - близько року тому народному артисту України діагностували рак.

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