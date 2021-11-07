Названа дата ожидаемого пика COVID-19: существует риск повторной вспышки

В Украине удалось остановить стремительный рост госпитализации и смертности от осложнений коронавирусной инфекции. При этом существует риск повторной вспышки. Пик COVID-19 возможен в первой половине ноября.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он подчеркнул, что стабилизировать ситуацию помогло увеличение темпов вакцинации. Кроме того, введение ограничений "красной" зоны также могут способствовать этому.

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне", - заявил эксперт.

Ганиченко отметил, что очень высокий риск повторной вспышки COVID-19. Поэтому говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано.

Сначала необходимо дождаться положительного тренда в течение двух-трех недель. Эксперт также призывает соблюдать карантин и наращивать темпы вакцинации.