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Врач заявил, что Украине грозит медицинский коллапс: к таким нагрузкам не готов ни один город

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Суббота 06 ноября 2021 17:05
Врач заявил, что Украине грозит медицинский коллапс: к таким нагрузкам не готов ни один город В Украине может начаться медицинский коллапс (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Также количество госпитализаций с COVID-19 может увеличиться до 8 тысяч человек в сутки.

Об этом рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.

По словам медика, в СНБО прогнозируют, что пик будет только через 3-4 недели.

"Тех 20 тысяч официальных инфицированных, которые мы видим, соответствуют реальным 100 тысячам случаев в Украине. Думаю, что мы можем увидеть цифру и 6 и до 8 тысяч госпитализаций за сутки", - говорит врач.

Кроме того, к такому большому наплыву пациентов с коронавирусом не готов ни один украинский город.

"Не готов ни один город. Это сейчас не только в Каховке, но и во многих городах будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19. Сейчас Львов пробует доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно", – говорит врач.

Также Тарас Жиравецкий отметил, что в крупных городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарств.

Врач добавил, что точечно медицинский коллапс начнется уже скоро, ведь "сейчас есть проблемы в Одессе и в Харькове, то есть в крупных городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться".

Ранее мы сообщали, что Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов.

Также мы писали, что в Украине уже сделали более 19 миллионов прививок от COVID.

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