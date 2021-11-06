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Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов

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Суббота 06 ноября 2021 10:58
Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов Фото: полиция проверяет у пассажиров в метро COVID-сертификат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине правоохранители проверяют наличие сертификатов о вакцинации у граждан, согласно карантинным требованиям в тех или иных случаях. Нередко это приводит к спорам в транспорте и общественных заведениях, а в сети периодически возникают материалы о том, что демонстрация COVID-справок является разглашением медицинской тайны, и это нарушение прав граждан.

Разъяснения ситуации привели в пресс-службе Минздрава Украины.

В ведомстве обратили внимание, что согласно статье 39-1 закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях полученные при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет", - говорится в публикации.

Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон, отметили в Минздраве.

Также в министерстве рассказали, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в любой зоне карантина. То есть в таких заведениях проверять у посетителей COVID-документы никто не может.

В то же время сейчас действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпиднебезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус.

Соответственно в указанных заведениях "уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19".

Чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организаторы должны проверить такие документы у посетителей, а в случае отказа их предъявить "имеют полное право отказать в своих услугах, так как учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные постановлением Кабмина №1236".

Напомним, ранее в Минздраве заявили о планах ввести "ковидную амнистию" - украинцам дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если те до этого купили сертификат.

Также сообщалось, что Луцк отказывается вводить COVID-сертификаты для транспорта в "красной" зоне.

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