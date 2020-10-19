Названа самая полезная украинская ягода: лечит весь мир

Украинцам рассказали про уникальную ягоду, которая является природным антидепрессантом, помогает лечить раны и ожоги, помогает больному горлу, бронхам и легким. Этот суперфуд повышает гемоглобин в крови и даже оказывает омолаживающее действие. Речь идет об украинской облепихе, которую часто недооценивают. Но она - наше оружие в противостоянии вирусам.

За нашей облепихой выстраиваются в очередь китайцы, но на родине ягоду не слишком ценят, говорится в сюжете ТСН.

Диетологи называют облепиху "желтой витаминкой" и "суперфудом". И не зря. Витамина С в ней в 1,5 раза больше, чем в лимонах. А это особенно важно для укрепления иммунитета.

"Сейчас в эпоху коронавируса и массового заболевания очень рекомендуется принимать облепиху чуть ли не ежедневно", - говорит диетолог Наталья Самойленко.

Она советует съедать стакан ягод в день ежедневно, детям - полстакана. Ведь облепиха, в отличие от других ягод, не повышает уровень глюкозы в крови.

Кроме того, ягода содержит антиоксиданты и помогает бороться со свободными радикалами, что удлиняет нашу жизнь.

Благодаря содержанию в ягоде витамина Е, облепиху используют для кремов, шампуней для улучшения роста волос.

Интересно, что в Гималаях облепиху называли священным деревом. И не зря, ведь она - одна из самых полезных на планете. В Украине облепиху выращивают в промышленных масштабах, но фермерских полей с деревом - у нас единицы.

С одного поля собирают пять тонн облепихи (5 кг с дерева). Это 2 миллиона гривен прибыли. Но собирать ягода непросто. Веточки колючие, а ягоды "сидят" очень плотно. Поэтому ветки просто обрезают секатором. Но для растения - это не опасно, и наоборот - стимулирует быстрый рост.

После чего веточки отправляют на шоковую заморозку. Далее - все просто. Ягоды можно легко отбить.

Главным экспортером облепихи является Китай, но у Украины есть хорошие шансы попасть на этот рынок. Причем спрос на ягоду очень большой.

А в Днепре есть фабрика по изготовлению облепихового масла, которое признано одном из лучших в мире. Диетолог советует воспринимать его как лекарство и принимать по одной чайной ложке в день.

Почему облепиха настолько полезна (видео: ТСН)

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