Названа найкорисніша українська ягода: лікує весь світ

Українцям розповіли про унікальну ягоду, яка є природним антидепресантом, допомагає лікувати рани і опіки, допомагає хворому горлу, бронхам і легеням. Цей суперфуд підвищує гемоглобін у крові і навіть чинить омолоджуючу дію. Мова йде про українську обліпиху, яку часто недооцінюють. Але вона - наша зброя у протистоянні вірусам.

За нею шикуються в чергу китайці, але на батьківщині ягоду не надто цінують, йдеться в сюжеті ТСН.

Дієтологи називають обліпиху "жовтою вітамінкою" і "суперфудом". І не даремно. Вітаміну С в ній в 1,5 рази більше, ніж у лимонах. А це особливо важливо для зміцнення імунітету.

"Зараз в епоху коронавіруса і масового захворювання дуже рекомендується приймати обліпиху мало не щодня", - говорить дієтолог Наталія Самойленко.

Вона радить з'їдати склянку ягід на день щодня, дітям - півсклянки. Адже обліпиха, на відміну від інших ягід, не підвищує рівень глюкози в крові.

Крім того, ягода містить антиоксиданти і допомагає боротися з вільними радикалами, що подовжує наше життя.

Завдяки вмісту в ягоді вітаміну Е, обліпиху використовують для кремів, шампунів для поліпшення росту волосся.

Цікаво, що в Гімалаях обліпиху називали священним деревом. І не дарма, адже вона - одна з найкорисніших на планеті. В Україні обліпиху вирощують в промислових масштабах, але фермерських полів з деревом - у нас одиниці.

З одного поля збирають п'ять тонн обліпихи (5 кг з дерева). Це 2 мільйони гривень прибутку. Але збирати ягоду непросто. Гілочки колючі, а ягоди "сидять" дуже щільно. Тому гілки просто обрізають секатором. Але для рослини - це не небезпечно, і навпаки - стимулює швидкий ріст.

Після чого гілочки відправляють на шокову заморозку. Далі - все просто. Ягоди можна легко відбити.

Головним експортером обліпихи є Китай, але в України є хороші шанси потрапити на цей ринок. Причому попит на ягоду дуже великий.

А в Дніпрі є фабрика з виготовлення обліпихової олії, яку визнано однією з найкращих у світі. Дієтолог радить сприймати її як ліки і приймати по одній чайній ложці в день.

Чому настільки корисна обліпиха (відео: ТСН)

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