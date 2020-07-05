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Назван топ продуктов, которые помогут избавиться от отеков

STYLERЖизнь    05.07.2020 - 10:04
Назван топ продуктов, которые помогут избавиться от отеков
Как избавиться от отеков - топ продуктов (фото: pixabay.com)

Эти продукты идеально подойдут для борьбы с накапливанием в организме жидкости

Избыточное накопление жидкости в организме обычно доставляет ощутимый дискомфорт. Однако это не проблема, ведь утренней отечности можно избежать, если добавить в свой рацион определенные продукты.

Если страдаете от отеков, особенно при сидячей офисной работе - обязательно пересмотрите свой рацион. Замените продукты в своем холодильнике на более качественные и натуральные.

Эксперты рекомендуют есть больше риса без соли. Оптимальными приправами считаются куркума, смесь перцев или сладкий молотый перец. Продукт быстро впитывает влагу, поэтому идеально подходит для борьбы с накапливанием в организме жидкости.

Овсянка также выводит из организма лишнюю жидкость, а также скопившиеся токсины и шлаки. Благодаря каше можно справиться с отеками, если употреблять ее в пищу регулярно.

Лимон в таких случаях является незаменимым помощником. Цитрус богат аскорбиновой кислотой, которая эффективно борется с отеками. А вода с добавлением лимона обладает легким мочегонным эффектом, что дает возможность значительно улучшить общее состояние здоровья.

Помимо того, ограничьте потребление соленой еды, жиров, углеводов, спиртного, консервов, копченостей, майонеза - такая пища задерживает воду в организме. Задержка жидкости в организме может свидетельствовать о развитии внутренних заболеваний, поэтому не запускайте свое здоровье и отнеситесь серьезно к данной проблеме.

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Автор: Дарья Русина

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