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Названо топ продуктів, які допоможуть позбутися від набряків

STYLERЖиття    05.07.2020 - 10:04
Названо топ продуктів, які допоможуть позбутися від набряків
Як позбутися від набряків - топ продуктів (фото: pixabay.com)

Ці продукти ідеально підійдуть для боротьби з накопиченням в організмі рідини

Надмірне накопичення рідини в організмі зазвичай приносить відчутний дискомфорт. Однак це не проблема, адже ранкової набряклості можна уникнути, якщо додати в свій раціон певні продукти.

Якщо страждаєте від набряків, особливо при сидячій офісній роботі - обов'язково перегляньте свій раціон. Замініть продукти у своєму холодильнику на більш якісні та натуральні.

Експерти рекомендують їсти більше рису без солі. Оптимальними приправами вважаються куркума, суміш перців або солодкий мелений перець. Продукт швидко вбирає вологу, тому ідеально підходить для боротьби з накопиченням в організмі рідини.

Вівсянка також виводить з організму зайву рідину, а також накопичені токсини та шлаки. Завдяки каші можна впоратися з набряками, якщо вживати її в їжу регулярно.

Лимон в таких випадках є незамінним помічником. Цитрус багатий аскорбіновою кислотою, яка ефективно бореться з набряками. А вода з додаванням лимона володіє легким сечогінним ефектом, що дає можливість значно поліпшити загальний стан здоров'я.

Крім того, обмежте споживання солоної їжі, жирів, вуглеводів, алкогольних напоїв, консервів, копченостей, майонезу - така їжа затримує воду в організмі. Затримка рідини в організмі може свідчити про розвиток внутрішніх захворювань, тому не запускайте своє здоров'я і поставтеся серйозно до цієї проблеми.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України продукты
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