Назван спосіб №1 прибрати "туман в голові": ви не знали про це!

Що відомо про стан туману в голові

Цей стан може супроводжувати різні захворювання, включаючи менопаузу, розлади сну, постковідний синдром, аутоімунні хвороби, травми мозку та гіпотиреоз.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Age and Ageing, показує, що навіть короткі щоденні періоди помірної або інтенсивної фізичної активності можуть значно покращити когнітивні функції у людей похилого віку.

Дослідники з Австралії та США проаналізували дані 585 неактивних дорослих віком від 65 до 80 років, які брали участь у дослідженні IGNITE. Учасники носили акселерометри протягом тижня для відстеження фізичної активності та проходили когнітивні тести.

Результати показали, що ті, хто займався помірною або інтенсивною фізичною активністю, мали кращі показники в швидкості обробки інформації, виконавчих функціях та робочій пам’яті. Навіть п’ятихвилинні щоденні вправи приносили користь порівняно з мінімальною активністю.

Поради експертів

Хоча дослідження не встановлює причинно-наслідковий зв’язок, воно підкреслює важливість фізичної активності для підтримки когнітивного здоров’я. Рекомендації включають:

Регулярні короткі перерви для руху протягом дня.

Збалансоване харчування з достатнім вмістом білків, здорових жирів та складних вуглеводів.

Якісний сон тривалістю 7-9 годин на добу.

Управління стресом через релаксаційні техніки та фізичну активність.

Таким чином, навіть невеликі зміни у щоденній рутині можуть позитивно вплинути на ясність мислення та загальне когнітивне здоров’я.