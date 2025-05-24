Назван способ №1 убрать "туман в голове": вы не знали об этом!

Что известно о состоянии тумана в голове

Это состояние может сопровождать различные заболевания, включая менопаузу, расстройства сна, постковидный синдром, аутоиммунные болезни, травмы мозга и гипотиреоз.

Новое исследование, опубликованное в журнале Age and Ageing, показывает, что даже короткие ежедневные периоды умеренной или интенсивной физической активности могут значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей.

Исследователи из Австралии и США проанализировали данные 585 неактивных взрослых в возрасте от 65 до 80 лет, участвовавших в исследовании IGNITE. Участники носили акселерометры в течение недели для отслеживания физической активности и проходили когнитивные тесты.

Результаты показали, что те, кто занимался умеренной или интенсивной физической активностью, имели лучшие показатели в скорости обработки информации, исполнительных функциях и рабочей памяти. Даже пятиминутные ежедневные упражнения приносили пользу по сравнению с минимальной активностью.

Советы экспертов

Хотя исследование не устанавливает причинно-следственную связь, оно подчеркивает важность физической активности для поддержания когнитивного здоровья. Рекомендации включают:

Регулярные короткие перерывы для движения в течение дня.

Сбалансированное питание с достаточным содержанием белков, здоровых жиров и сложных углеводов.

Качественный сон продолжительностью 7-9 часов в сутки.

Управление стрессом через релаксационные техники и физическую активность.

Таким образом, даже небольшие изменения в ежедневной рутине могут положительно повлиять на ясность мышления и общее когнитивное здоровье.