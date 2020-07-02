Назван самый вредный продукт питания: срочно исключите из рациона

Сахар очень сильно вредит здоровью (фото: РБК-Украина)

Самым вредным продуктом питания является сахар

Самым опасным продуктом питания является сахар. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его словам, ни один продукт питания не приводит к таким медицинским патологиям.

По его словам, этот продукт можно считать самым вредным в мире и его следует исключить из рациона абсолютно всем. Об этом сообщают "Известия".

Диетолог Ковальков отметил, что организм человека не приспособлен к сахару и повышенному количеству углеводов. Кроме того, медик указал на чрезмерную любовь к этому продукту у людей.

"В год человек в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает", — заявил врач.

Он добавил, что для правильной работы организма важно следить за уровнем сахара в крови и не допускать превышение концентрации выше шести единиц.

Не стоит забывать, что сахар вызывает отложение жира. После потребления он хранится в печени в виде гликогена. Если гликоген начинает превышать норму — избыток сахара начинает откладываться в виде жира на бедрах и животе.

Потребление сахара приводит к слишком быстрому повышению уровня глюкозы и инсулина, вызывая ложное чувство голода, способствует перееданию.

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Автор: Людмила Жукова