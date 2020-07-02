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Названий найшкідливий продукт харчування: терміново виключіть з раціону

STYLERЖиття    02.07.2020 - 06:50
Названий найшкідливий продукт харчування: терміново виключіть з раціону
Цукор дуже сильно шкодить здоров'ю (фото: РБК-Україна)

Найбільш шкідливим продуктом харчування є цукор

Самим небезпечним продуктом харчування є цукор. Про це розповів лікар-дієтолог, доктор медичних наук Олексій Ковальков. За його словами, жоден продукт харчування не призводить до таких медичних патологій.

За його словами, цей продукт можна вважати найшкідливішим у світі і його слід виключити з раціону абсолютно всім. Про це повідомляють "Известия".

Дієтолог Ковальков зазначив, що організм людини не пристосований до цукру і підвищеної кількості вуглеводів. Крім того, медик вказав на надмірну любов до цього продукту у людей.

"В рік людина в середньому вживає 70 кг цукру, такого ніколи в природі не було, підшлункова залоза не витримує", — заявив лікар.

Він додав, що для правильної роботи організму важливо стежити за рівнем цукру в крові і не допускати перевищення концентрації вище шести одиниць.

Не варто забувати, що цукор викликає відкладення жиру. Після споживання він зберігається в печінці у вигляді глікогену. Якщо глікоген починає перевищувати норму — надлишок цукру починає відкладатися у вигляді жиру на стегнах і животі.

Споживання цукру призводить до занадто швидкого підвищення рівня глюкози та інсуліну, викликаючи помилкове відчуття голоду, сприяє переїданню.

Як ми раніше писали, вчені назвали найшкідливіший чай.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України продукты
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