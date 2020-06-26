ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назван самый вредный хлеб: очень опасен для здоровья

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 07:59
Назван самый вредный хлеб: очень опасен для здоровья
Медики назвали самый вредный хлеб (фото: pixabay.com)

Самым вредным хлебом является белый из муки высшего сорта

Сейчас трудно представить свой рацион без хлебобулочных изделий, которые имеют приятный вкус и отлично насыщают. Но не все сорта выпечки полезны. Медики назвали самый вредный хлеб, который может быть опасен для здоровья и его употребление в пищу крайне нежелательно.

Самым опасным является хлеб, который выпечен из муки высшего сорта. В таком продукте отсутствует зерновая оболочка, пищевые волокна, также в нем совсем нет витаминов группы B. Об этом пишет "МедикФорум".

Гастроэнтерологи сообщают, что мука высшего сорта не имеет "зародыша" белка, в котором содержится много микроэлементов, витаминов и антиоксидантов. Из этого можно сделать вывод, что белый хлеб лишен всего ценного для организма человека.

Белый хлеб практически весь состоит из углеводов, крахмала, соли и сахара. По сравнению с ним ржаной для здоровья полезнее, считают врачи. В ржаном хлебе больше витаминов, и он стимулирует работу кишечника.

Хлеб из ржаной муки не рекомендуют употреблять людям, страдающим от гастрита, язвенных болезней и отчасти панкреатопатией.

Самые полезные для здоровья сорта хлеба - это серые. В них содержится пшеничная и ржаная мука.

Кстати, даже на упаковках хлеба не всегда пишут полный и точный состав продукта — иногда для этого элементарно не хватает места.

Как мы ранее писали, специалисты назвали продукты из супермаркетов, которые приносят вред организму.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Хлеб
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь