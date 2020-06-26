ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названий найшкідливіший хліб: дуже небезпечний для здоров'я

STYLERЖиття    26.06.2020 - 07:59
Названий найшкідливіший хліб: дуже небезпечний для здоров'я
Медики назвали найбільш шкідливий хліб (фото: pixabay.com)

Найбільш шкідливим хлібом є білий з борошна вищого сорту

Зараз важко уявити свій раціон без хлібобулочних виробів, які мають приємний смак і відмінно насичують. Але не всі сорти випічки корисні. Медики назвали найбільш шкідливий хліб, який може бути небезпечний для здоров'я і його вживання в їжу вкрай небажано.

Найнебезпечнішим є хліб, який випечено з борошна вищого сорту. У такому продукті відсутня зернова оболонка, харчові волокна, також в ньому зовсім немає вітамінів групи B. Про це пише "МедикФорум".

Гастроентерологи повідомляють, що борошно вищого сорту не має "зародка" білка, в якому міститься багато мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів. З цього можна зробити висновок, що білий хліб позбавлений усього цінного для організму людини.

Білий хліб практично весь складається з вуглеводів, крохмалю, солі і цукру. У порівнянні з ним житній для здоров'я корисніше, вважають лікарі. У житньому хлібі більше вітамінів, і він стимулює роботу кишечника.

Хліб з житнього борошна не рекомендують вживати людям, що страждають від гастритів, виразкових хвороб і частково панкреатопатією.

Найкорисніші для здоров'я сорти хліба - це сірі. В них міститься пшеничне і житнє борошно.

До речі, навіть на упаковках хліба не завжди пишуть повний і точний склад продукту — іноді для цього елементарно не вистачає місця.

Як ми раніше писали, фахівці назвали продукти із супермаркетів, які приносять шкоду організму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Хлеб
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся