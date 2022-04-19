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Названий найкорисніший жирний продукт - секрет довголіття

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Вівторок 19 квітня 2022 20:58
Названий найкорисніший жирний продукт - секрет довголіття Фото: який жирний продукт найкорисніший (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували зв'язок між споживанням продукту з корисними жирами і здоров'ям одного з народів.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

За її словами, при дослідженні Гренландії ВООЗ встановила, що майже ніхто з місцевих ескімосів не страждає серцево-судинними і цереброваскулярними захворюваннями. 100-річний чоловік виходить у море, а 90-річний може бути так само енергійний, як і молодь.

І секрет ескімосів, в тому, що риба - основа їх раціону. І хоча вони мало вживають в їжу овочі, фрукти та інші продукти, є одним з найздоровіших народів у світі.

Чому саме риба?

Експерти вважають, що здоров'я ескімосів може бути пов'язано зі споживанням риби, багатої ненасиченими жирними кислотами Омега-3.

Жирні кислоти Омега-3 також є поліненасиченими жирними кислотами, в основному містяться в різній рибі, такій як лосось, сардини, тунець, сайра, оселедець, анчоуси і так далі.

Існує два типи корисних ненасичених жирів: мононенасичені жири і поліненасичені жири.

Продукти, багаті мононенасиченими жирами, включають: оливкову олію, сафлорову олію, масло каноли, арахісове масло, авокадо і більшість горіхів.

Продукти, багаті поліненасиченими жирами, включають кукурудзяну олію, бавовняну олію, соєву олію, соняшникову олію, лляне насіння, кедрові горіхи, кунжут і багато інших.

Як корисні жири впливають на організм

Ненасичені жири можуть знизити рівень ЛПНЩ (холестеролу), ліпідів у крові, знизити в'язкість крові, поліпшити кровообіг і запобігти серцево-судинним і цереброваскулярним захворюванням.

Також ненасичені жирні кислоти можуть покращувати активність клітин головного мозку, прискорювати клітинний метаболізм, покращувати пам'ять і розумові здібності.

Раніше лікар розповіла про горіх, який називають секретом довгожителів.

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