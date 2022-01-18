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Назван самый полезный вид перца: убережет от диабета и проблем с сердцем

Автор: Анна Шиканова

Специи в рационе очень важны, так как они помогают организму бороться с различными заболеваниями, укрепляют иммунитет и снижают риск развития многих болезней.

Исследовательская группа доктора Киран Ахуджа выяснила, какой именно вид перца способен защитить организм от диабета и сердечных заболеваний. Об этом пишет Medikforum.

По словам ученых, самый полезный перец – чили. Они назвали его "маленьким продуктом, который обладает свойством понижать риск возникновения диабета и сердечных заболеваний".

Медики отмечают, что острая красная пища способна предотвратить этих два опасных заболевания благодаря активным ингредиентам – капсаицину и дигидрокапсаицину.

Эти два вещества помогают уменьшить образование жировых отложений на стенках артерий и предотвратить образование тромбов.

Также перец чили может снизить окисление плохого холестерина и уменьшить образование бляшек в артериях.

Стоит отметить, что ранее похожее исследование о перце чили провели американские кардиологи.

В результатах этого исследования сообщалось, что употребление перца чили не менее 4 раз в неделю помогает снизить риск смерти от ишемической болезни сердца на 44%.

Также перец чили коррелирует со снижением уровня сахара в крови и концентрации инсулина после еды – то есть, держит под контролем процессы, которые приводят к развитию диабета 2 типа.

"Основываясь на наших более ранних исследованиях, мы ожидаем, что потребление перца чили людьми с нарушенной толерантностью к глюкозе и диабетом 2 типа обеспечит значительное улучшение уровня глюкозы в крови после еды, инсулина и других факторов риска диабета и сердечных заболеваний", - отметила доктор Ахуджа.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа натуральная приправа, которая защитит от болезни Альцгеймера.

А также рассказывали о том, что названа специя, которая помогает снизить риск развития рака.

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