Назван самый полезный вид перца: убережет от диабета и проблем с сердцем

По словам ученых, самый полезный перец – чили. Они назвали его "маленьким продуктом, который обладает свойством понижать риск возникновения диабета и сердечных заболеваний".

Медики отмечают, что острая красная пища способна предотвратить этих два опасных заболевания благодаря активным ингредиентам – капсаицину и дигидрокапсаицину.

Эти два вещества помогают уменьшить образование жировых отложений на стенках артерий и предотвратить образование тромбов.

Также перец чили может снизить окисление плохого холестерина и уменьшить образование бляшек в артериях.

Стоит отметить, что ранее похожее исследование о перце чили провели американские кардиологи.

В результатах этого исследования сообщалось, что употребление перца чили не менее 4 раз в неделю помогает снизить риск смерти от ишемической болезни сердца на 44%.

Также перец чили коррелирует со снижением уровня сахара в крови и концентрации инсулина после еды – то есть, держит под контролем процессы, которые приводят к развитию диабета 2 типа.

"Основываясь на наших более ранних исследованиях, мы ожидаем, что потребление перца чили людьми с нарушенной толерантностью к глюкозе и диабетом 2 типа обеспечит значительное улучшение уровня глюкозы в крови после еды, инсулина и других факторов риска диабета и сердечных заболеваний", - отметила доктор Ахуджа.