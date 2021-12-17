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Названа специя, которая может снизить риск развития рака

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Пятница 17 декабря 2021 18:56
Названа специя, которая может снизить риск развития рака Куркума способствует предотвращению развития рака (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Куркума может помочь снизить риск развития рака и предотвратить рост опухоли при приеме в сочетании с другими лекарствами. К тому же если часто использовать в готовке куркуму, то риск заболеть онкологическим заболеванием уменьшается.

Об этом пишет Ехргеѕѕ.

Как известно, рак остается одним из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются службы здравоохранения во всем мире, и здесь ключевую роль должна играть профилактика.

Ученые говорят, что злокачественные новообразования поражают каждого второго человека, родившегося в Великобритании после 1960 года. Однако, как сказано в исследовании британских ученых, остановить или замедлить деление раковых клеток, можно с помощью куркумы.

Названа специя, которая может снизить риск развития ракаКуркума способствует предотвращению развития рака (freepik)

Кроме того, в Великобритании были запущены информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о признаках и симптомах рака. Основная цель – объяснить людям, что защита от болезни предполагает соблюдение правил питания.

"Хорошо известно, что увеличение потребления фруктов, овощей и цельнозерновых может значительно повысить защиту от рака. В этой области куркума славится предполагаемыми лечебными свойствами, а аюрведическая литература поддерживает ее использование как противовирусное средство", – говорится в статье.

Отмечается, что куркуму необходимо в обязательном порядке пересыпать в стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и хранить в темноте. На свету куркумин (активный ингредиент куркумы) свои полезные качества теряет.

Названа специя, которая может снизить риск развития ракаКуркума способствует предотвращению развития рака (freepik)

Польза куркумы

Также специалисты говорят, что большое значение в применении куркумы против рака имеет то, что в организме начинается стимулирование самоуничтожения злокачественных опухолей. При этом куркумин не влияет на здоровые клетки, не повреждает их.

В отличие от лекарственных препаратов, у куркумы практически нет противопоказаний. Это мощный антиоксидант с детоксикационным и желчегонным эффектом. К тому же она влияет на состояние кожи.

В ежедневный рацион включить куркуму советуют диетологи. Особенно она поможет пациентам с сахарным диабетом и ожирением. Приправу добавляют в диетические напитки, так как с ее помощью удается нормализовать обменные процессы, происходящие в организме.

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