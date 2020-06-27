Названий самий корисний салат: влітку їсти обов'язково

Названий самий корисний літній салат (фото: pixabay.com)

Фруктові салати містять необхідні для підтримки організму вітаміни

Фруктовий салат є не тільки популярним літнім блюдом, але й дуже корисним. Пов'язано це з тим, що фрукти дуже багаті на харчові волокна, які допомагають відчути себе ситим без вживання великої кількості калорій.

Фруктовий салат характерний для кухні багатьох країн світу. При цьому для різних країн характерні свої особливості приготування цієї страви. Так, в Азії салати містять більш кислі фрукти. У західних країнах до складу салату, який зазвичай заправляється оливковою олією, входять різні ягоди. Таким чином склад може сильно відрізнятися в залежності від традицій кухні.

Фрукти і ягоди є невичерпним джерелом вітамінів А, В1, В2, С та мінералів. Вони також багаті калієм, кальцієм, залізом, магнієм і цинком, а тому - корисні.

При нестачі вітаміну А страждає зір, імунітет, погіршується стан шкіри, нігтів і волосся. Вітамін В1 активно бере участь у процесах енергетичного обміну, підтримує нормальне функціонування нервової і травної систем. Вітамін В2 необхідний для повноцінної роботи нервової системи, забезпечення функції зору, підтримки здоров'я шкіри і слизових оболонок, вироблення гормонів та дозрівання еритроцитів. А вітамін С задіяний більш ніж у 300 біологічних процесах.

Фруктові салати є джерелом харчових волокон і позитивно впливають на організм:

покращують травлення;

нормалізують обмін речовин;

мають антиоксидантну дію;

покращують стан шкіри;

підвищують імунітет;

знижують вагу;

зміцнюють серцево-судинну систему;

поліпшують зір.

Для приготування смачного і корисного салату вам знадобляться: банан, ківі, яблуко, слива, груша, горіхи і родзинки. Фрукти можна змінювати в залежності від уподобань. Для більш вираженого смаку можна додати йогурт.

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Автор: Дарья Русина