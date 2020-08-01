Назван самый полезный овощ для женщин: поддерживает фигуру и сохраняет молодость

Брокколи назван самым полезным овощем для женщин (иллюстративное фото: canva.com)

Исследователи считают, что брокколи – идеальный "женский" овощ

Брокколи назван самым полезным овощем для женщин. Он относится к овощам, богатым питательными веществами. К полезным свойствам брокколи для всех относят позитивное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также противовоспалительный и антиканцерогенный эффекты. Однако для женщин брокколи особенно полезны.

Как сообщают исследователи, рак груди стал одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин за последнее время. Американские ученые, проведя большую исследовательскую работу, пришли к выводу, что брокколи может остановить размножение раковых клеток. Ученые выделили из брокколи вещество, которое назвали сульфатном, и, проделав опыты на лабораторных мышах, пришли к выводу, что это вещество уничтожает клетки рака, не нанося ущерба здоровым клеткам.

К сожалению, современные методы лечения онкологических заболеваний не могут полностью уничтожить раковые клетки, поэтому рецидивы заболевания появляются часто. Но опыты с брокколи показали, что капусту надо употреблять тем женщинам, у которых есть предрасположение к онкологии молочной железы или матки.

Стоит отметить, что брокколи – идеальный женский продукт, так как в нем содержится множество растительных пигментов и антиоксидантов, включают в себя глюкобрассицин, каротиноиды и флавоноиды. В брокколи содержится значительное количество клетчатки, витамина С, калия, витамина B6 и витамина А.

Ученые доказали положительное влияние брокколи при лечении диабета, ожирения, аутизма, онкологических заболеваний, для проведения детоксикации, укреплении работы сердечно-сосудистой системы, улучшения зрения и пищеварения. Также брокколи эффективны против воспалительных процессов. Медики рекомендуют употреблять брокколи в свежем виде.

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