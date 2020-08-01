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Названий найкорисніший овоч для жінок: підтримує фігуру і зберігає молодість

Субота 01 серпня 2020 15:17
Названий найкорисніший овоч для жінок: підтримує фігуру і зберігає молодість
Броколі названий найкориснішим овочем для жінок (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники вважають, що броколі – ідеальний "жіночий" овоч

Броколі названий найкориснішим овочем для жінок. Він належить до овочів, багатих поживними речовинами. До корисних властивостей броколі для всіх відносять позитивний вплив на травлення, серцево-судинну, імунну системи, вони також мають протизапальний і антиканцерогенний ефект. Однак для жінок броколі особливо корисні.

Як повідомляють дослідники, рак грудей став одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок за останній час. Американські вчені, провівши велику дослідницьку роботу, прийшли до висновку, що броколі може зупинити розмноження ракових клітин. Вчені виділили з броколі речовину, яку назвали сульфатном, і, проробивши досліди на лабораторних мишах, прийшли до висновку, що ця речовина знищує клітини раку, не завдаючи шкоди здоровим клітинам.

На жаль, сучасні методи лікування онкологічних захворювань не можуть повністю знищити ракові клітини, тому рецидиви захворювання з'являються часто. Але досліди з броколі показали, що капусту треба вживати тим жінкам, у яких є схильність до онкології молочної залози або матки.

Варто відзначити, що броколі – ідеальний жіночий продукт, через те, що в ньому міститься безліч рослинних пігментів і антиоксидантів, що містять глюкобрассицин, каротиноїдита флавоноїди. У броколі міститься значна кількість клітковини, вітаміну С, калію, вітаміну B6 і вітаміну А.

Вчені довели позитивний вплив броколі при лікуванні діабету, ожиріння, аутизму, онкологічних захворювань, для проведення детоксикації, зміцнення роботи серцево-судинної системи, поліпшення зору і травлення. Також броколі ефективні проти запальних процесів. Медики рекомендують вживати броколі у свіжому вигляді.

Нагадаємо, що раніше дієтолог назвала anti-age продукти.

Також ми розповідали про 7 найважливіших продуктів для ідеальної шкіри.

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