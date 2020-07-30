Назван самый полезный напиток в жару: улучшает пищеварение

Самый полезный напиток в жару (фото: pixabay.com)

Напитки в жару не рекомендуется пить ледяными

В Украине в разгаре лето и жаркая погода, а значит практически каждого человека в этот период мучает жажда. Конечно же лучше всего ее удалить водой, но есть ряд полезных напитков, которые не менее хороши, а также благоприятно влияют на здоровье.

Каркаде

Каркаде делается из лепестков гибискуса. Этот напиток прекрасно утоляет жажду и бодрит. В нем содержатся антиоксиданты, замедляющие старение. Лимонная кислота, добавленная в напиток, придает кислинку. Также с помощью каркаде можно похудеть, он улучшает пищеварение.

Ягодный морс

Напиток богат органическими кислотами, которые нормализуют микрофлору кишечника и уничтожают болезнетворные бактерии. Насыщен витаминами. Это отличное жаропонижающее, снижающее уровень сахара в крови. Не кладите туда сахар, а добавьте побольше ягод и фруктов.

Травяной чай

Травяной напиток содержит органические вещества, способные снизить температуру тела и придать тонус. Он богат витаминами В, С и Р. Травяной чай восполняет баланс жидкости в организме, тонизирует, укрепляет сосуды, насыщает витаминами. Пейте его охлажденным и наслаждайтесь.

Домашний лимонад

Сделайте такой напиток дома, просто добавив в воду фрукты, травы или лимон без сахара. Домашний лимонад пьется с большим удовольствием, чем простая вода, и практически не содержит калорий по сравнению с покупным.

Кефир

Все кисломолочные продукты прекрасно утоляют жажду. Также он быстро усваиваются, способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. Следите за их свежестью.

Кстати, не употребляйте все эти напитки ледяными, это может быть вредным для желудка.

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