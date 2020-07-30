Названий найкорисніший напій у спеку: покращує травлення

Найкорисніший напій у спеку (фото: pixabay.com)

Напої в спеку не рекомендується пити крижаними

В Україні у розпалі літо і спекотна погода, а значить практично кожну людину в цей період мучить спрага. Звичайно ж краще всього втамувати її водою, але є ряд корисних напоїв, які не менш гарні, а також сприятливо впливають на здоров'я.

Каркаде

Каркаде робиться з пелюсток гібіскуса. Цей напій чудово втамовує спрагу і бадьорить. У ньому містяться антиоксиданти, які уповільнюють старіння. Лимонна кислота, додана в напій, надає кислинку. Також з допомогою каркаде можна схуднути, він покращує травлення.

Ягідний морс

Напій багатий органічними кислотами, які нормалізують мікрофлору кишечника і знищують хвороботворні бактерії. Насичений вітамінами. Це відмінне жарознижувальну, знижує рівень цукру в крові. Не кладіть туди цукор, а додайте побільше ягід і фруктів.

Трав'яний чай

Трав'яний напій містить органічні речовини, здатні знизити температуру тіла і надати тонус. Він багатий на вітаміни В, С і Р. Трав'яний чай заповнює баланс рідини в організмі, тонізує, зміцнює судини, насичує вітамінами. Пийте його охолодженим і насолоджуйтеся.

Домашній лимонад

Зробіть такий напій вдома, просто додавши у воду фрукти, трави або лимон без цукру. Домашній лимонад п'ється з великим задоволенням, ніж проста вода, і практично не містить калорій в порівнянні з купівельними.

Кефір

Всі кисломолочні продукти чудово втамовують спрагу. Також він швидко засвоюються, сприяють відновленню мікрофлори кишечника. Слідкуйте за їх свіжістю.

До речі, не вживайте всі ці напої крижаними, це може бути шкідливим для шлунка.

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