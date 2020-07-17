Врач-диетолог назвал самый полезный маринад для шашлыков: рецепт вас удивит

В Украине вряд ли найдутся люди, которые не любят вылазки на природу и вкусный и ароматный шашлык. Но как замариновать мясо без вреда для здоровья - вопрос, который интересует многих.

Для того чтобы получить полезный и вкусный шашлык возьмите на килограмм мяса столько же лука и замочите в большой миске. Ни в коем случае не солите, не перчите и не ставьте в холодильник. Это нужно сделать перед самой жаркой мяса.

Как рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко изданию KP.KZ, мариновать мясо можно и в белом вине. Такое блюдо можно давать даже маленьким детям, спирт из маринада полностью улетучивается в костре.

При этом эксперт отмечает: хорошему мясу маринад вообще не нужен.

Время маринования мяса зависит в первую очередь от свежести, размеров кусочков и от ваших вкусов. Но общее правило одно: чем свежее и лучше мясо, тем меньше требуется дополнительных специй и времени маринования. В среднем от получаса до трех часов. К любому из этих маринадов можно добавить лук и специи по вкусу. Но можно попробовать и в чистом виде.

Отметим, что если вам нужно быстро смягчить мясо - возьмите один плод киви и за час ваше мясо станет мягким и вкусным. Также можно использовать сок лимона, он смягчит мясо и рыбу на огне.

Кстати, горчица, кефир, минеральная вода отлично подойдут для смягчения говядины и не принесут вреда здоровью.

Как мы ранее писали, врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков, он выделяет канцерогены.