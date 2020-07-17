Лікар-дієтолог назвав найкорисніший маринад для шашликів: рецепт вас здивує

В Україні навряд чи знайдуться люди, які не люблять вилазки на природу і смачний і ароматний шашлик. Але як замаринувати м'ясо без шкоди для здоров'я - питання, яке цікавить багатьох.

Для того щоб отримати корисний та смачний шашлик візьміть на кілограм м'яса стільки ж цибулі і замочіть у великій мисці. Ні в якому разі не соліть, не перчіть і не ставте в холодильник. Це потрібно зробити перед смаженням м'яса.

Як розповіла лікар-дієтолог Людмила Денисенко виданню KP.KZ, маринувати м'ясо можна і в білому вині. Таке блюдо можна давати навіть маленьким дітям, спирт з маринаду повністю випаровується в багатті.

При цьому експерт відзначає: хорошому м'ясу маринад взагалі не потрібен.

Час маринування м'яса залежить в першу чергу від свіжості, розмірів шматочків і від ваших смаків. Але загальне правило одне: чим свіже і краще м'ясо, тим менше потрібно додаткових спецій і часу маринування. В середньому від 30 хвилин до трьох годин. До будь-якого з цих маринадів можна додати цибулю і спеції за смаком. Але можна спробувати і в чистому вигляді.

Відзначимо, що якщо вам потрібно швидко пом'якшити м'ясо - візьміть один плід ківі і за годину ваше м'ясо стане м'яким і смачним. Також можна використовувати сік лимона, він пом'якшить м'ясо і рибу на вогні.

До речі, гірчиця, кефір, мінеральна вода відмінно підійдуть для пом'якшення яловичини і не завдадуть шкоди здоров'ю.

Як ми раніше писали, лікарі назвали найшкідливіший маринад для шашликів, він виділяє канцерогени.