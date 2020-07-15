Врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков: выделяет канцерогены

Какой маринад для шашлыков является самым вредным (фото:pixabay.com)

Диетолог рассказал, в чем лучше не мариновать мясо

В Украине лето в самом разгаре, а также сезон вылазок на природу. Естественно, что многие украинцы любят пожарить мясо на открытом воздухе, но не многие задумываются, в чем очень вредно мариновать шашлык. Диетолог Ирина Морозова сообщила, что самым вредным маринадом для мяса является майонез. Если вы хотите оставаться здоровыми, откажитесь от этого соуса навсегда.

По словам специалиста по питанию, майонез при нагревании превращается в канцероген. Также в нем огромное количество жиров.

"В последнее время, даже в среде своих знакомых медиков я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе. Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", - цитирует диетолога издание "Голос".

Отметим, что вторым неполезным маринадом после майонеза является уксус. Он негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт и при частом употреблении вызывает болезни почек. Если вы не знали, то уксуса довольно много и в обычном, магазинном майонезе.

Диетологи также не рекомендуют использовать кефир в качестве маринада для шашлыка, вопреки мнению, что он делает мясо нежным. В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка. Из этого блюда вы не получите ничего полезного.

Диетолог рекомендует использовать для маринада тмин, лук, зелень и травы. Отметим, что в восточной кухне считается недопустимым мариновать мясо в вине или в уксусе. Повара считают, что такие соусы убивают вкус мяса.

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