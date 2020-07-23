Назван самый полезный алкоголь: снижает холестерин и замедляет старение

Врачи говорят, что умеренное потребление таких алкогольных напитков, как игристое вино розовых и красных сортов может снижать уровень "плохого" холестерина в организме и замедлять процесс старения.

Кроме того, игристое вино способствует улучшению работы мозга, хорошо влияет на состояние кожи, а также полезно для сердца, пишет VM.

И все дело в чудо-веществе ресвератроле. Этот антиоксидант ставит алкоголь, сделанный на основе темного винограда, на первое место в рейтинге полезных спиртных напитков.

"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", - говорят врачи.

Но они предупреждают: злоупотребление алкоголем ни к чему хорошему не приведет. Избыток спиртного (даже полезного) негативно отразится на репродуктивных функциях и печени.

Специалисты рекомендуют в день выпивать не более бокала красного или розового игристого вина.

Отметим, что в последние годы ученые все чаще приходят к одному интересному выводу: пить умеренно и регулярно - лучше, чем полностью отказаться от алкоголя. И такие заключения не голословны, ведь они базируются на десятилетних изучениях образа жизни тысяч людей. Так, наблюдение за группой людей в течение 20 лет показало, что из непьющих умерло 69%, а из тех, кто пил умеренно только 41%.

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