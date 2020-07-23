Названо найкорисніший алкоголь: знижує рівень холестерину і уповільнює старіння

Лікарі кажуть, що помірне споживання таких алкогольних напоїв, як ігристе вино рожевих і червоних сортів може знижувати рівень "поганого" холестерину в організмі і сповільнювати процес старіння.

Крім того, ігристе вино сприяє поліпшенню роботи мозку, добре впливає на стан шкіри, а також корисно для серця, пише VM.

І справа в чудо-речовині ресвератролі. Цей антиоксидант ставить алкоголь, зроблений на основі темного винограду, на перше місце в рейтингу корисних спиртних напоїв.

"Червоний виноград і речовини, що містяться саме в кісточках червоного винограду, давно вивчені і широко використовуються в медицині як засоби, що володіють антиоксидантними властивостями, що оновлюють організм", - кажуть лікарі.

Але вони попереджають: зловживання алкоголем ні до чого доброго не приведе. Надлишок спиртного (навіть корисного) негативно позначиться на репродуктивних функціях і печінки.

Фахівці рекомендують щодня випивати не більше келиха червоного або рожевого ігристого вина.

Відзначимо, що в останні роки вчені все частіше приходять до одного цікавого висновку: пити помірно і регулярно - краще, ніж повністю відмовитися від алкоголю. І такі висновки не голослівні, адже вони базуються на десятирічних вивченнях способу життя тисяч людей. Так, спостереження за групою людей протягом 20 років показало, що з непитущих померло 69%, а з тих, хто пив помірно лише 41%.

Раніше ми писали, про найкорисніший алкоголь, який, на думку вчених, можна пити хоч кожен день.

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