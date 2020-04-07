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Названий найнебезпечніший спосіб передачі коронавіруса в Україні

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 13:51
Названий найнебезпечніший спосіб передачі коронавіруса в Україні
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

У МОЗ України назвали головні способи передачі коронавіруса

Коронавірус в Україні виявили вже у більш ніж 1,4 тисячі осіб, 45 з них - померли. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які шляхи передачі COVID-19 є найбільш небезпечними. Що відомо про способи зараження вірусом - в матеріалі Styler.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, головним шляхом передачі коронавіруса в Україні є краплинний. Це передача збудника хвороби SARS-CoV-2 безпосередньо від людини до людини, а також контакт із забрудненими поверхнями.

Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів під час брифінгу у вівторок, 7 квітня.

"Ми зараз працюємо над визнаним і самим небезпечним шляхом передачі. Це крапельний шлях від людини до людини, а також контактним шляхом передачі, коли людина, контактуючи із забрудненими поверхнями, доторкається до слизових оболонок носа, очей, рота і може перенести збудника коронавірусної хвороби", - пояснив він.

У МОЗ нагадали, що умовами карантину нехтувати не можна, адже чисті руки і соціальна дистанція - це запорука успішної боротьби з коронавірусом.

Крім того, Віктор Ляшко прокоментував інформацію про можливі шляхи передачі коронавіруса від тварини до людини. Він сказав, що такі дані не підтверджені науково.

Раніше ми писали, які маски заборонено носити після посилення карантину з 6 квітня.

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