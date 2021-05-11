Назван самый опасный алкогольный напиток: крепость тут ни при чем

Чем опасен пенный напиток

Согласно новым исследованиям, вред пива не в спирте, а в компонентах, которые дают напитку вкус и пену.

Речь идет о хмеле, который во время роста и созревания вытягивает из почвы вредные элементы, такие как кобальт и другие металлы.

Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при остром отравлении могут даже привести к летальному исходу.

Так, в одной бутылке (375 мл) исследованного образца была выявлена допустимая для человека суточная доза кобальта.

Кроме того, пиво способствует набору веса, что тоже не очень идет на пользу здоровью.

Какой алкоголь наименее вредный

А вот самым безопасным напитком ученые считают сухое красное вино. Оно содержит антиоксиданты, витамины, а также полезные микроэлементы.

Суточная норма для мужчины - 1-2 бокала, а для женщины - 1 бокал. А все что лишнее, идет только во вред.