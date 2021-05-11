Назван самый опасный алкогольный напиток: крепость тут ни при чем

Ученые рассказали про самый опасный алкогольный напиток, причем его вредность не зависит от количества градусов. Речь идет о любимом многими, особенное в теплое время года, пиве. Почему пивом лучше не злоупотреблять - читайте ниже в нашем материале.
Об этом пишет changeua.com.
Согласно новым исследованиям, вред пива не в спирте, а в компонентах, которые дают напитку вкус и пену.
Речь идет о хмеле, который во время роста и созревания вытягивает из почвы вредные элементы, такие как кобальт и другие металлы.
Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при остром отравлении могут даже привести к летальному исходу.
Так, в одной бутылке (375 мл) исследованного образца была выявлена допустимая для человека суточная доза кобальта.
Кроме того, пиво способствует набору веса, что тоже не очень идет на пользу здоровью.
А вот самым безопасным напитком ученые считают сухое красное вино. Оно содержит антиоксиданты, витамины, а также полезные микроэлементы.
Суточная норма для мужчины - 1-2 бокала, а для женщины - 1 бокал. А все что лишнее, идет только во вред.
Ранее мы писали, что изобретен алкогольный напиток, не вызывающий похмелья.