Названий найнебезпечніший алкогольний напій: міцність тут ні при чому

Вчені розповіли про найнебезпечніший алкогольний напій, причому його шкідливість не залежить від кількості градусів. Йдеться про улюблене багатьма, особливе в теплу пору року, пиво. Чому пивом краще не зловживати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це пише changeua.com.
Згідно з новими дослідженнями, шкідливість пива не в спирті, а в компонентах, які дають напою смак і піну.
Йдеться про хміль, який під час росту і дозрівання витягує з ґрунту шкідливі елементи, такі як кобальт та інші метали.
Вони підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а при гострому отруєнні можуть навіть призвести до летального результату.
Так, в одній пляшці (375 мл) дослідженого зразка була виявлена допустима для людини добова доза кобальту.
Крім того, пиво сприяє набору ваги, що теж не дуже йде на користь здоров'ю.
А ось найбезпечнішим напоєм вчені вважають сухе червоне вино. Воно містить антиоксиданти, вітаміни, а також корисні мікроелементи.
Добова норма для чоловіка - 1-2 келихи, а для жінки -1 келих. А все що зайве, йде тільки на шкоду.
Раніше ми писали, що винайдено алкогольний напій, який не викликає похмілля.