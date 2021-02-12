Появился алкоголь, не вызывающий похмелья: как это работает?
Ученый из Австралии обнаружил способ, как избавить людей от неприятного последствия употребления алкоголя - похмелья. Он стал настолько успешным, что мужчина даже открыл специализированный бар в Сиднее, в котором продают напитки, что пьянят, но не вызывают интоксикации.
Об этом пишет vice.com.
Изобретателя зовут Колин Даль и однажды ему пришла мысль увеличить уровень антиоксидантов в алкогольных напитках. В коктейли он стал добавлять виноградный экстракт, что ускорило метаболизм алкоголя в организме.
Ученый испробовал такую чудо-выпивку на себе и утром проснулся абсолютно бодрым. Следующие три года он посвятил развитию этой темы, и у него получилось.
Секрет прост: при употреблении алкоголя печень усердно работает, чтобы расщепить его на ацетальдегид и ацетат. Ацетальдегид - это токсин, который по мере того, как вы продолжаете пить, накапливается в вашем теле и может спровоцировать похмелье.
А вот высокое содержание антиоксидантов из винограда нейтрализует ацетальдегид и ацетат в организме.
Интересно, что по вкусовым качествам крепкие напитки практически не отличаются. Настой виноградных антиоксидантов придает обычно прозрачной жидкости темно-красный цвет и легкое таниновое послевкусие, но в напитке это едва заметно.
Сейчас ученый работает над продуктами на вынос, включая вино, спиртные напитки и даже пиво.
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Также ученые назвали алкоголь, от которого бывает самое сильное похмелье.