ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Появился алкоголь, не вызывающий похмелья: как это работает?

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 21:20
Появился алкоголь, не вызывающий похмелья: как это работает? Появился алкоголь, не вызывающий похмелья (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученый из Австралии обнаружил способ, как избавить людей от неприятного последствия употребления алкоголя - похмелья. Он стал настолько успешным, что мужчина даже открыл специализированный бар в Сиднее, в котором продают напитки, что пьянят, но не вызывают интоксикации.

Об этом пишет vice.com.

Изобретателя зовут Колин Даль и однажды ему пришла мысль увеличить уровень антиоксидантов в алкогольных напитках. В коктейли он стал добавлять виноградный экстракт, что ускорило метаболизм алкоголя в организме.

Ученый испробовал такую чудо-выпивку на себе и утром проснулся абсолютно бодрым. Следующие три года он посвятил развитию этой темы, и у него получилось.

Секрет прост: при употреблении алкоголя печень усердно работает, чтобы расщепить его на ацетальдегид и ацетат. Ацетальдегид - это токсин, который по мере того, как вы продолжаете пить, накапливается в вашем теле и может спровоцировать похмелье.

А вот высокое содержание антиоксидантов из винограда нейтрализует ацетальдегид и ацетат в организме.

Интересно, что по вкусовым качествам крепкие напитки практически не отличаются. Настой виноградных антиоксидантов придает обычно прозрачной жидкости темно-красный цвет и легкое таниновое послевкусие, но в напитке это едва заметно.

Сейчас ученый работает над продуктами на вынос, включая вино, спиртные напитки и даже пиво.

Ранее мы писали, бокал какого алкогольного напитка заменяет час в спортзале.

Также ученые назвали алкоголь, от которого бывает самое сильное похмелье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь алкоголь
LITE
Морозы зайдут в Украину надолго: синоптик сделала важное предупреждение о погоде
Морозы зайдут в Украину надолго: синоптик сделала важное предупреждение о погоде