Назван самый мощный в мире смартфон: цена в Украине - заоблачная

За самый мощный в мире смартфон придется выложить немалую сумму
За звание лучшего смартфона второй половины 2020 года борется сразу несколько мощных телефонов Android. И лучшим из лучших признан ROG Phone 3 с процессором Snapdragon 865 Plus - новый игровой телефон Asus.
В отличие от Snapdragon 855 Plus, 865-й признан более мощным и по праву занимает первую строчку в рейтинге antutu.com.
Стоимость ROG Phone 3 в Украине составляет 39940 грн.
ROG Phone 3 занял первую строчку с общим результатом 615 289 баллов. Аналитики считают, что смартфон, как и его предшественник с процессором Snapdragon 855 Plus, может продержаться на первой строчке несколько месяцев подряд.
На втором месте рейтинга OnePlus 8 Pro, которое он занимает с июля. Третью позицию держит Find X2 Pro 12.
Рейтинг лучших смартфонов (скрин: antutu.com)
Характеристики Asus Rog Phone 3:
Размеры телефона: 171 x 78 x 9.9 мм, вес 240 г. В комплект входит USB-C кабель, зарядное, коробка.
ROG Phone 3 (фото: ixbt.com)
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