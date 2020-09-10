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Назван самый мощный в мире смартфон: цена в Украине - заоблачная

Автор: Светлана Мащенко

За самый мощный в мире смартфон придется выложить немалую сумму

За звание лучшего смартфона второй половины 2020 года борется сразу несколько мощных телефонов Android. И лучшим из лучших признан ROG Phone 3 с процессором Snapdragon 865 Plus - новый игровой телефон Asus.

В отличие от Snapdragon 855 Plus, 865-й признан более мощным и по праву занимает первую строчку в рейтинге antutu.com.

Стоимость ROG Phone 3 в Украине составляет 39940 грн.

ROG Phone 3 занял первую строчку с общим результатом 615 289 баллов. Аналитики считают, что смартфон, как и его предшественник с процессором Snapdragon 855 Plus, может продержаться на первой строчке несколько месяцев подряд.

На втором месте рейтинга OnePlus 8 Pro, которое он занимает с июля. Третью позицию держит Find X2 Pro 12.

Рейтинг лучших смартфонов (скрин: antutu.com)

Характеристики Asus Rog Phone 3:

  • процессор Snapdragon 865,
  • 6.59-дюймовый AMOLED capacitive экран,
  • разрешение 2340 x 1080px,
  • плотность пикселей на дюйм: 391 ppi,
  • оперативная память 12ГБ,
  • внутренняя память 256ГБ,
  • батарея 5800мА.

Размеры телефона: 171 x 78 x 9.9 мм, вес 240 г. В комплект входит USB-C кабель, зарядное, коробка.

ROG Phone 3 (фото: ixbt.com)

Ранее мы писали, как избежать перегрева смартфона в жару.

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