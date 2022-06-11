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Назван лучший способ сохранить клубнику свежей надолго

Фото: Как сохранить свежесть клубники (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Все знают, что свежая клубника долго не может храниться. Ее срок годности очень быстро подходит к концу.

Но есть способы, как сохранить эту ягоду свежей, пишут эксперты в издании Express.

Как только клубника теряет свою свежесть, она становится мягкой, а ее сладость исчезает. На ней также может появиться плесень, которая быстро распространяется на другие фрукты.

Как сохранить свежей клубнику?

Однако, используя только белый уксус и воду, вы можете продлить жизнь клубники на несколько дней.

Вам понадобятся

  • Белый уксус
  • Вода
  • Дуршлаг или салатница
  • Большая миска

Сначала добавьте полстакана белого уксуса и два с половиной стакана воды в большую миску. Добавьте клубнику в смесь и дайте постоять несколько минут. Уксусная кислота в белом уксусе действует как дезинфицирующее средство и убивает любые бактерии или споры плесени на фруктах.

Как продлить жизнь клубнике дома (фото: express.co.uk)

Потом достаньте клубнику и тщательно высушите. Вы можете сделать это, поместив ягоды в салатницу с бумажными полотенцами или дав им высохнуть в дуршлаге.

Убедитесь, что ягоды полностью сухие, так как избыток влаги может привести к тому, что они быстрее заплесневеют.

Затем храните клубнику в холодильнике, накрыв ее бумажным полотенцем. Таким же способом вы можете продлить жизнь и других ягод, например, малины или ежевики.

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Кстати, эти продукты питания славятся своим антираковым эффектом. Включайте смело их в рацион.

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клубника