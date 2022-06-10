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Эти продукты славятся своим антираковым эффектом: включите их в рацион

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 18:03
Эти продукты славятся своим антираковым эффектом: включите их в рацион Фото: какие продукты могут снижать риск возникновения рака (freepik)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые продукты благодаря своим микроэлементам могут подавлять процессы возникновения воспалений в организме, и снижать риск возникновения разных онкологических заболеваний.

Какие ягоды, овощи и специи обладают антираковым эффектом, говорится в материале "Країна здоров'я".

Продукты, способные ингибировать воспаления

  • Темные ягоды содержат в себе рекордное количество антиоксидантных веществ, которые эффективно борются с окислительным стрессом, что является предвестником развития опухолевых процессов.
  • Продукты с каротиноидами, содержащие ликопин и бета-каротин, оказывают антираковый эффект. Содержащийся в большом количестве в томатной пасте и томатном соке ликопин предотвращает рак простаты. А бета-каротин, которого много в абрикосах, тыкве и моркови, борется с клетками рака молочной железы и рака слизистых.
  • Крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи, также оказывают противовоспалительное и антираковые действия благодаря содержанию сульфорафана.
  • Продукты с клетчаткой считаются очень эффективными для защиты от рака толстого кишечника.
  • Продукты с витамином C, который поддерживает иммунную систему, также следует включать в рацион для профилактики рака (шиповник, квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина).
  • Специи способны ингибировать микровоспаления, которые приводят к возникновению болезней сердца и сосудов, а также к онко. Специалисты рекомендуют такие антираковые приправы, как куркуму, базилик и шалфей.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как в Украине работают 6 бесплатных исследований для выявления рака на ранних стадиях.

Также мы писали о том, что недавно ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции.

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