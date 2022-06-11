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Названий найкращий спосіб зберегти полуницю свіжою надовго

Фото: як зберегти свіжість полуниці (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Всі знають, що свіжа полуниця довго не може зберігатися. Її термін придатності дуже швидко добігає кінця.

Але є способи, як зберегти цю ягоду свіжою, пишуть експерти у виданні Express.

Як тільки полуниця втрачає свою свіжість, вона стає м'якою, а її солодкість зникає. На ній також може з'явитися цвіль, яка швидко поширюється на інші фрукти.

Як зберегти свіжою полуницю?

Однак, використовуючи тільки білий оцет і воду, ви можете продовжити життя полуниці на кілька днів.

Вам знадобляться

  • Білий оцет
  • Вода
  • Друшляк або салатниця
  • Велика миска

Спочатку додайте півсклянки білого оцту і два з половиною склянки води у велику миску. Додайте полуницю в суміш і дайте постояти кілька хвилин. Оцтова кислота в білому оцті діє як дезінфікуючий засіб і вбиває будь-які бактерії або спори цвілі на фруктах.

Як продовжити життя полуниці вдома (фото: express.co.uk)

Потім дістаньте полуницю і ретельно висушіть. Ви можете зробити це, помістивши ягоди в салатницю з паперовими рушниками або давши їм висохнути в друшляку.

Переконайтеся, що ягоди повністю сухі, через те, що надлишок вологи може привести до того, що вони швидше запліснявіють.

Потім зберігайте полуницю в холодильнику, накривши її паперовим рушником. Таким же способом ви можете продовжити життя і інших ягід, наприклад, малини або ожини.

Вам буде цікаво дізнатися, як зберегти вдома банани жовтими протягом двох тижнів.

До речі, ці продукти харчування славляться своїм антираковим ефектом. Включайте сміливо їх в раціон.

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