Назван самый грязный предмет на вашем рабочем столе: сотни бактерий

В одном из офисов США команда поставщика средств для очищения провела необычный эксперимент – они проверили все офисные предметы на наличие загрязнителей, бактерий, дрожжей, вирусов и плесени.

Первое место в рейтинге самых грязных предметов завоевала обычная компьютерная мышь.

Оказалось, что на компьютерной мышке находится в 11 раз больше колониеобразующих частиц, чем на крышке унитаза.

Также много бактерий было обнаружено на офисных кухнях – в чайнике и в холодильниках. Там также были обнаружены бактерии, дрожжи и споры плесени.

Еще одним местом рассадника бактерий оказался флакон с дезинфицирующим средством для рук, который в офисе используют регулярно для защиты от COVID-19. На нем специалисты обнаружили большое количество спор плесени.

Если вы большую часть дня работаете за компьютером и постоянно используете мышку, то стоит запастись антибактериальные салфетками и регулярно обрабатывать свой рабочий инструмент.

Кроме того, обязательно нужно соблюдать правила личной гигиены и часто мыть руки с мылом.